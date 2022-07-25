Офтальмолог озвучил схему первой помощи при попадании песка в глаза ребёнку

Офтальмолог Куренков призвал родителей не медлить с врачебной помощью при попадании песка детям в глаза.

При попадании песка ребенку в глаза сенсорный орган необходимо обильно промыть чистой проточной или питьевой водой из бутылки, и если он все равно жалуется на болевые ощущения, его необходимо незамедлительно показать врачу, заявил NEWS.ru офтальмолог Вячеслав Куренков. Он добавил, что твердые абразивные частички могут повредить роговицу, поэтому с медицинской помощью медлить нельзя.

Прежде всего глаза нужно обильно промыть чистой водой — проточной или питьевой из бутылки. Если количество песка большое и ребенок продолжает жаловаться на боль, лучше незамедлительно показать врачу. Когда в глаза попадает песок, ребенок их с силой начинает сжимать, а там есть твердые абразивные частички, царапающие роговицу — ее такими вещами легко поранить или инфицировать с последующим воспалением. Если количество песка оказалось небольшим, но краснота глаз не прошла в течение часа или стало хуже — все равно необходимо обратиться к офтальмологу, —

рассказал медик.