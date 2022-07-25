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общество

Офтальмолог озвучил схему первой помощи при попадании песка в глаза ребёнку

Фото Офтальмолог озвучил схему первой помощи при попадании песка в глаза ребёнку
Фото Офтальмолог озвучил схему первой помощи при попадании песка в глаза ребёнку

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Офтальмолог Куренков призвал родителей не медлить с врачебной помощью при попадании песка детям в глаза.

При попадании песка ребенку в глаза сенсорный орган необходимо обильно промыть чистой проточной или питьевой водой из бутылки, и если он все равно жалуется на болевые ощущения, его необходимо незамедлительно показать врачу, заявил NEWS.ru офтальмолог Вячеслав Куренков. Он добавил, что твердые абразивные частички могут повредить роговицу, поэтому с медицинской помощью медлить нельзя.

Прежде всего глаза нужно обильно промыть чистой водой — проточной или питьевой из бутылки. Если количество песка большое и ребенок продолжает жаловаться на боль, лучше незамедлительно показать врачу. Когда в глаза попадает песок, ребенок их с силой начинает сжимать, а там есть твердые абразивные частички, царапающие роговицу — ее такими вещами легко поранить или инфицировать с последующим воспалением. Если количество песка оказалось небольшим, но краснота глаз не прошла в течение часа или стало хуже — все равно необходимо обратиться к офтальмологу, —

рассказал медик.

В июне офтальмолог Анна Легконогова заявила, что если дискомфорт в глазах не проходит, нужно идти к врачу, так как симптомы могут говорить об опасности для здоровья. К примеру, воспаление глазницы может перейти на ткани и оболочки головного мозга, предупредила она. Опасен осложнениями и острый конъюнктивит. Она добавила, что искры, вспышки и молнии перед глазами свидетельствуют о заболеваниях сетчатки: воспалительных, сосудистых или дегенеративных. Последние особенно опасны тем, что могут привести к отслойке сетчатки.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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