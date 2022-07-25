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Открыты продажи квартир «комфорт-класса» в масштабном проекте с «двором-парком» в Калининском районе Новосибирска

Фото Открыты продажи квартир «комфорт-класса» в масштабном проекте с «двором-парком» в Калининском районе Новосибирска
Фото Открыты продажи квартир «комфорт-класса» в масштабном проекте с «двором-парком» в Калининском районе Новосибирска

В «Расцветай на Игарской» можно приобрести квартиры от 27 до 61 кв.м. Продуманные эргономичные планировки которых предусмотрены для разных сценариев проживания

ГК «Расцветай» приступила к реализации масштабного проекта комплексной застройки в Калининском районе. В квартале семейного формата представлены как кирпично-монолитные дома «комфорт-класса» — «Расцветай на Игарской», так и панельные новостройки «класса-стандарт» — «Акация на Игарской». Площадь квартала — более 15 га.

Новый девелоперский проект строится по принципу «города в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории квартала застройщик зарезервировал земельный участок под строительство общеобразовательной школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — все необходимое расположено внутри квартала.

В одной локации можно приобрести квартиру как кирпично-монолитном доме, так и в панельной новостройке.

Уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает квартал комфортным для семей с детьми. Остановка общественного транспорта «Игарская»», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы №10, №103, №219 и №211 им. Л.И. Сидоренко — все в шаговой доступности. В 10-минутах езды— лесопарковая зона, с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор» и велнес-центром для восстановления и релакса «Мира Термы» и банной усадьбой «Емеля».

23-этажный жилой дом «Расцветай на Игарской» — комфорт и функциональность в каждой детали. Просторные подъездные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов, формируют определённый уровень жизни новоселов.

Фото Открыты продажи квартир «комфорт-класса» в масштабном проекте с «двором-парком» в Калининском районе Новосибирска 223-этажный жилой дом «Расцветай на Игарской» — комфорт и функциональность в каждой детали

Теплый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, не выходя улицу — также неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Игарской» предусмотрены оборудованные машиноместа, где автомобили находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Критерием комфорта служит не только современный дом, построенный из качественных материалов, но и безопасная придомовая территория. У «Расцветай на Игарской» — уютное закрытое пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция «двор-парк» позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет, не выезжая за пределы собственного двора. Внутреннее придомовое пространство зонировано: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейт дорожками, с удобной навигацией.

В «Расцветай на Игарской» можно приобрести квартиры от 27 до 61 кв.м. Продуманные эргономичные планировки которых предусмотрены для разных сценариев проживания. Для того чтобы не загромождать квартиру и повысить функциональность жилого пространства в новостройке предусмотрены кладовые для неспользуемых сезонных вещей, спортивного инвентаря и автомобильных шин.

Покупая квартиру в домах «Расцветай на Игарской», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Фото Открыты продажи квартир «комфорт-класса» в масштабном проекте с «двором-парком» в Калининском районе Новосибирска 3

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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