Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Погибшего в Донбассе военного из Новосибирской области посмертно наградили орденом Мужества

Фото Погибшего в Донбассе военного из Новосибирской области посмертно наградили орденом Мужества
Фото Погибшего в Донбассе военного из Новосибирской области посмертно наградили орденом Мужества

Фото unsplash.com / Justin DoCanto

Молодой житель Новосибирской области погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Погибшего в СВО на Украине военного из Новосибирской области Ивана Смердина посмертно наградили орденом Мужества.

Стало известно еще об одном военном из Новосибирской области, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Житель Мамонтовского района Иван Смердин героически погиб 28 апреля во время выполнения задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как пишет портал «Маслянинский льновод», в день своей гибели Иван не должен был выходить на задание, однако не смог остаться в стороне, и в какой-то момент попал под обстрел.

23-летний Иван пошел служить по контракту сразу после армии – это было его мечтой. Службу военный проходил в звании старшего механика-водителя в танковых войсках.

Дома у новосибирца осталась жена и маленькая дочка. Ребенка он успел увидеть только на экране телефона. По словам близких героя, Иван был творческой личностью, он увлекался коллекционированием бабочек и спортом – ходил на лыжах, играл в волейбол.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

46847
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
40925
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
27449
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
19611
Выплата семьям к 1 сентября 2022: кому зачислят по 10000 рублей на подготовку к школе
17986
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15744
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13351
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой