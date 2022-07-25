Погибшего в Донбассе военного из Новосибирской области посмертно наградили орденом Мужества

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Молодой житель Новосибирской области погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Погибшего в СВО на Украине военного из Новосибирской области Ивана Смердина посмертно наградили орденом Мужества.

Стало известно еще об одном военном из Новосибирской области, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Житель Мамонтовского района Иван Смердин героически погиб 28 апреля во время выполнения задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как пишет портал «Маслянинский льновод», в день своей гибели Иван не должен был выходить на задание, однако не смог остаться в стороне, и в какой-то момент попал под обстрел.

23-летний Иван пошел служить по контракту сразу после армии – это было его мечтой. Службу военный проходил в звании старшего механика-водителя в танковых войсках.

Дома у новосибирца осталась жена и маленькая дочка. Ребенка он успел увидеть только на экране телефона. По словам близких героя, Иван был творческой личностью, он увлекался коллекционированием бабочек и спортом – ходил на лыжах, играл в волейбол.