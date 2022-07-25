Пока вы на даче: пять неочевидных признаков, что воры «пасут» вашу квартиру

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Согласно статистике, лишь 2% краж осуществляется с тщательной подготовкой. Однако нельзя сказать, что остальные 98% воров выбирают жертву спонтанно. Сиб.фм публикует пять неочевидных признаков, которые говорят о том, что вас могут скоро ограбить.

Частые звонки в дверь

Раздаётся звонок или стук в дверь, но на площадке никого нет. Не исключено, что это балуются дети, но, если эти эпизоды участились, возможно, это воры пытаются разузнать, в какие часы дома никого нет.

Звонки с незнакомых номеров

От обычного телефонного спама такие звонки на домашний телефон отличаются тем, что на том конце провода сразу раздаются гудки – таким образом злоумышленники выясняют, есть ли кто-нибудь в квартире в данный момент.

Мелкие предметы у двери

Воры часто вставляют в дверь мелкие, едва заметные предметы: спички, кусочки картона, монетки. Это своего рода метки, позволяющие выяснить, как долго хозяев нет дома. С этой же целью злоумышленники могут вставлять в дверь рекламки или класть под коврик что-нибудь хрупкое, например, печенье.

Внезапно заклинило замок

Замок отлично работал, а тут ни с того ни с сего стал заедать, или же ключ с трудом вставляется в скважину. Такое бывает, когда преступники пытались подобрать к замку отмычку и случайно повредили его. Осмотрите замок: нет ли на нем царапин, не деформированы ли детали.

Возле подъезда крутятся подозрительные лица

Рядом с подъездом, а то и в самом подъезде вы то и дело видите одних и тех же людей, но при этом вы уверены, что они не местные. При этом незнакомцы выглядят подозрительно: то и дело оглядываются по сторонам или же пристально смотрят на одно и то же окно, избегают чужих взглядов, одеты неприметно, закрывают лицо кепкой или капюшоном.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области жители начали воровать сыр в магазинах. Напомним, что мошенники придумали новый способ обмана, а также специалисты рассказали каким аферисты узнают данные своих жертв.

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