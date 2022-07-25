Фрикадельки и соусы закончились в магазине IKEA в Новосибирске

Фото unsplash.com / Kina

В магазине IKEA в Новосибирске заканчиваются фирменные фрикадельки и сосиски.

Жители Новосибирска заметили, что в ТЦ «МЕГА» заканчиваются фирменные продукты IKEA. С полок шведского магазина исчезли фрикадельки из Санкт-Петербурга, а на остатки джемов компания сделала скидку.

Российские магазины IKEA объявили, что онлайн-распродажа товаров со складов для покупателей начнется в июле. Новосибирцы, которые сумели сделать заказ, несмотря на все трудности и многочисленные сбои на сайте IKEA, продолжают забирать заказанные товары из магазина в ТЦ «МЕГА». Кроме того, там же можно приобрести фирменные продукты IKEA. Например, всем известные фрикадельки. Правда, изготавливают их на заводе в Санкт-Петербурге «Пит-Продукт».

Сотрудники IKEA предполагают, что вскоре фрикадельки снова появятся в продаже. К слову, брусничный джем для них можно купить за 229 рублей вместо 299 рублей. На прилавках остались упаковки с замороженным лососем и креветками. По-прежнему в продаже остается печенье, передает BFM-Новосибирск. Сами покупатели отмечают, что прощаются не с продуктами и не с мебелью из вторичных материалов, а с идеями о свободной конкуренции и высоком сервисе.