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Пьяная мать уронила 11-месячного ребенка на асфальт и уснула рядом

Фото Пьяная мать уронила 11-месячного ребенка на асфальт и уснула рядом
Фото Пьяная мать уронила 11-месячного ребенка на асфальт и уснула рядом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Красноярске нетрезвая женщина, находясь со своими детьми на улице, уронила 11-месячного сына, после чего сама упала на асфальт и уснула.

Жительница Красноярска после обильных возлияний вышла на прогулку с детьми. Она не удержала на руках младенца, в результате чего он упал на асфальт.

В краевой полиции изданию "Проспект мира" рассказали, что 35-летняя женщина гостила у матери вместе со своими детьми — 2-летней дочкой и 11-месячным сыном. Дама сильно выпила и вышла с детьми на улицу Красномосковскую, где потеряла равновесие и уронила младшего ребенка на тротуар. Дочка в это время стояла рядом. Затем женщина легла рядом и уснула.

Очевидцы вызвали на место полицию и скорую. Пострадавшего малыша госпитализировали, а старшую дочь временно забрали и поместили в специальный центр.

Непутевую мамашу задержали стражи порядка. В отношении нетрезвой дамы составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и появление в общественных местах в состоянии опьянения. По одной статье ей грозит штраф до 500 рублей, по другой — до 15 суток ареста.

Кроме того, полиция сейчас проводит проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Материалы могут передать в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том как в Новосибирске пьяная мать выбросила из окна годовалого ребенка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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