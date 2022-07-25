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общество

Раковый возраст: врачи рассказали, во сколько лет в России чаще всего заболевают онкологией

Фото Раковый возраст: врачи рассказали, во сколько лет в России чаще всего заболевают онкологией
Фото Раковый возраст: врачи рассказали, во сколько лет в России чаще всего заболевают онкологией

Freepik.com

Главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн рассказал, в каком возрасте граждане России чаще всего болеют раком.

Врач сообщил, что наиболее высокий показатель заболеваемости онкологией наблюдается у пожилых людей в возрасте 70–79 лет.

Фото Раковый возраст: врачи рассказали, во сколько лет в России чаще всего заболевают онкологией 2

У мужчин наиболее распространен рак легкого, который составляет почти 17% от всех онкологических заболеваний. У женщин — рак молочной железы (больше 20%).

Каприн уточнил, что количество заболевших раком легкого стало ниже. По его словам, это связано с активной реализацией в стране антитабачной кампании.

Фото Раковый возраст: врачи рассказали, во сколько лет в России чаще всего заболевают онкологией 3

Самые распространённым симптомы, которые могут сигнализировать о развитии рака:

  • резкая потеря веса;
  • присутствие субфебрильной температуры;
  • слабость и сонливость;
  • быстрая утомляемость;
  • ощущение интоксикации;
  • приливы;
  • потливость;
  • перепады настроения, раздражительность.

Ранее Сиб.фм писал о четырёх видах рака, которыми можно заразиться. Маммолог рассказала, как бюстгальтер может спровоцировать рак, а главный онколог назвал самые распространённые виды рака в Новосибирске.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
рак
врач
онкология
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