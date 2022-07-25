Ресторатор из Новосибирска спрогнозировал массовое появление заведений восточной и китайской кухни

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Новосибирский ресторатор Денис Иванов предсказал массовое появление в Новосибирске ресторанов китайской и восточной кухни.

В связи с модой на путешествия по Востоку в Новосибирске начнут открываться рестораны восточной кухни. Об этом сообщил ресторатор Денис Иванов.

Интерес к национальным кухням продолжает оставаться одним из главных гастрономических трендов последних лет. По словам Иванова, кулинарная мода следует вслед за туристами. В условиях, когда у многих людей нет возможности отправиться в путешествие за границу, местная индустрия общепита предлагает альтернативы. Россияне уже давно полюбили корейскую кухню, ее доля на рынке общепита будет только увеличиваться. При этом в России кухни других стран мира неизбежно подвергаются интерпретациям.

«Пасту мы уже научились готовить, азиатскую кухню тоже полюбили. Вероятно, что в одном из переизданий справочника русской кухни появится том-ям, а роллы «Филадельфия» или «Калифорния» никак не будут ассоциироваться с США или Японией. Это уже наше видение японской кухни, так, как мы ее едим», – сообщил Иванов BFM-Новосибирск.

При этом неизбежен рост популярности арабской кухни. Россияне стали чаще летать в ОАЭ и Турцию, что оказывает влияние на смену гастрономических трендов на ближайшие годы. В ближайшем будущем все новосибирские блинные сменятся денер-кебабами. По-прежнему популярной останется китайская кухня.