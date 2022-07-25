«Русские витязи» отменили выступление на авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля

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Около 400 авиаторов из нескольких пилотных групп выступят на авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля 2022 года.

Пилотные группы «Русские витязи» и «Соколы России» отменили свои выступления в Новосибирской области. Вместо них выступят асы высшего пилотажа ВКС РФ – летчики из команд «Стрижи», «Русь» и «Барс». Об этом заявил директор аэродрома «Мочище» Александр Осокин.

Грандиозное авиашоу пройдет 31 июля на аэродроме «Мочище» под Новосибирском. Высший пилотаж продемонстрируют летчики из пилотной группы «Стрижи». Группа «Русь» выступит на учебно-боевом самолете Л-39. На борту боевого Л-39 установлены пушки ГШ-23-Л, на крыльях есть подвески для разных бомб и ракет. Девушки из группы «Барс» выступят на советских спортивно-тренировочных ЯК-52.

Всего в течение дня в небе над Новосибирском пролетят 80 лайнеров, выступят около 400 авиаторов из разных регионов России. А вот пилотажные группы «Русские витязи» и «Соколы России», отмечает АиФ-Новосибирск, не смогут принять участие в авиашоу.