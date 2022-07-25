Рыбак из Новосибирска раскрыл секрет гигантских уловов

АиФ-Новосибирск

Новосибирский рыбак Александр Базванов назвал секрет ловли гигантских щук весом в 12 килограммов.

Опытный рыбак рассказал, как поймать в водоемах Новосибирской области гигантских щук весом по 10-12 килограммов.

Александр поймал в Оби гигантскую щуку весом в 12 килограммов. Рыбалкой сибиряк увлекается давно, однако на рыбалку ездит всего три раза за летне-осенний сезон: в июле, августе и сентябре. Каждая поездка к водоему оканчивается богатым уловом. В июле 2022 года Александр вместе с другими рыбаками поймал щук, язей и окуней общим весом 120 килограммов.

Легким делом рыбалку не назовешь, считает Александр. Каждый раз рыбакам нужно искать новое место, где будет хорошо клевать, это занимает не меньше 4-5 дней. Одна такая поездка обходится в сумму, равную средней зарплате бюджетника. В эту сумму входят и расходы снасти. При этом выбор снастей – своего рода лотерея, так как в один раз рыба клюет на блесну, а в другой – на зеленый джиг.

Домой Александр забирает не всю рыбу. Например, в июле он забрал только 2-3 рыбины на фарш, еще несколько окуней для копчения, а остальное раздал знакомым.

В соцсетях своим уловом Александр хвастается, но старается не раскрывать места ловли. По словам мужчины, это связано с тем, что другим рыбакам не всегда удается поймать таких же больших рыб на указанных Александром местах, и они начинают его критиковать.

«90 процентов комментаторов – это диванные эксперты. Один раз я чуть ли не место показал одному мужчине, а он там ничего не поймал и море критики вылил на меня. В действительности я думаю, что он просто так себе рыбак», – заявил Александр АиФ-Новосибирск.

Секретом хорошей рыбалки новосибирец считает опыт. Сам он мечтает поймать щуку весом в 20 килограммов и 10-килограммового судака.