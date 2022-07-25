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Самый яркий звездопад 2022 года увидят 12 августа жители Новосибирска

Фото Самый яркий звездопад 2022 года увидят 12 августа жители Новосибирска
Фото Самый яркий звездопад 2022 года увидят 12 августа жители Новосибирска

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

В ночь с 12 на 13 августа жители Новосибирска смогут наблюдать самый яркий звездопад 2022 года — метеорный поток Персеиды.

В августе 2022 года новосибирцев ждёт одно из самых заметных явлений, которое можно будет увидеть в небе над городом. В ночь с 12 на 13 августа пройдёт пик метеорного потока Персеиды, который причисляют к самым ярким звездопадам этого года.

По словам сотрудника Новосибирского планетария, члена Совета Новосибирского астрономического общества Олега Кашина, метеорный поток Персеиды идёт уже с 17 июля и продлится до 24 августа, и поэтому считается одним из самых обильных и продолжительных метеорных потоков в 2022-м. Максимальная точка его активности выпадает на ночь с 12 на 13 августа.

«Преимущество потока Персеиды в том, что он удобен для наблюдения. В августе солнце заходит раньше, небо уже не такое светлое, и в то же время погода не такая холодная», — рассказал астроном.

По словам Олега Кашина, увидеть пик потока Персеиды легче всего будет с 22 часов по местному времени 12 августа.

«Это астрономическое событие произойдет в 10 часов вечера. В ночь на 13 августа созвездие Персея после часа ночи уже появится над горизонтом на северо-востоке. В течение всей ночи до самого рассвета условия для наблюдения будут улучшаться, так как созвездие Персея будет восходить все выше в небо», — пояснил астроном в беседе с «АиФ-Новосибирск».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
астрономия
звездопад
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