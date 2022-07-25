Самый яркий звездопад 2022 года увидят 12 августа жители Новосибирска

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В ночь с 12 на 13 августа жители Новосибирска смогут наблюдать самый яркий звездопад 2022 года — метеорный поток Персеиды.

В августе 2022 года новосибирцев ждёт одно из самых заметных явлений, которое можно будет увидеть в небе над городом. В ночь с 12 на 13 августа пройдёт пик метеорного потока Персеиды, который причисляют к самым ярким звездопадам этого года.

По словам сотрудника Новосибирского планетария, члена Совета Новосибирского астрономического общества Олега Кашина, метеорный поток Персеиды идёт уже с 17 июля и продлится до 24 августа, и поэтому считается одним из самых обильных и продолжительных метеорных потоков в 2022-м. Максимальная точка его активности выпадает на ночь с 12 на 13 августа.

«Преимущество потока Персеиды в том, что он удобен для наблюдения. В августе солнце заходит раньше, небо уже не такое светлое, и в то же время погода не такая холодная», — рассказал астроном.

По словам Олега Кашина, увидеть пик потока Персеиды легче всего будет с 22 часов по местному времени 12 августа.

«Это астрономическое событие произойдет в 10 часов вечера. В ночь на 13 августа созвездие Персея после часа ночи уже появится над горизонтом на северо-востоке. В течение всей ночи до самого рассвета условия для наблюдения будут улучшаться, так как созвездие Персея будет восходить все выше в небо», — пояснил астроном в беседе с «АиФ-Новосибирск».