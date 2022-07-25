Силовики задержали в Санкт-Петербурге 33-летнего «положенца» Новосибирска

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В Новосибирске «авторитета» осудят за занятие высшего положения в преступной иерархии.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против 33-летнего мужчины о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Операцию по установлению личности и задержанию преступника провели новосибирские полицейские вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, сотрудниками УФСБ России по НСО и ГУ ФСИН России по НСО. 33-летнего петербуржца задержали на съемной квартире в Северной столице. У него нашли мобильные телефоны, банковские карты и документы, которые могут быть доказательствами в расследовании.

По данным следствия, с января 2022 года по настоящее время обвиняемый из корыстных побуждений и в соответствии с преступной иерархией выполнял на территории Новосибирска и области организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды. Мужчина организовал и контролировал сбор средств в «общак» и их расходование, а также выполнял распорядительные функции.

«Обвиняемый придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров», – говорится в сообщении МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Криминальному «авторитету» уже предъявлено обвинение. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.