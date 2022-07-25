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Смонтированы первые 24 метра эстакады в Кольцово под Новосибирском

Фото Смонтированы первые 24 метра эстакады в Кольцово под Новосибирском
Фото Смонтированы первые 24 метра эстакады в Кольцово под Новосибирском

Фото: ООО "СпецТрансСтрой"

Под Новосибирском смонтировали первый из шести пролетов эстакады от Кольцово до СКИФа.

Строительная организация ООО «СпецТрансСтрой» продолжает прокладывать трассу и эстакаду от наукограда Кольцово до Академгородка под Новосибирском. Работы идут круглосуточно.

Всего в эстакаде запланированы 6 пролетов. В пяти из них будут балки длиной 24 метра, а в одном — 7 метров. Каждый пролет будет держаться на семи балках, уточняет гендиректор подрядной организации Сергей Арапов.

Смонтированный пролет носит рабочее название 1-2.2-3. Кроме монтажа балок, на строительной площадке идут и другие работы.

Напомним, 20 июля стало известно, что четвёртый мост через Обь завершён на 55%. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время эфира на телеканале ОТС. График работ восстановился после перегрузки работ в 2021 году, отметил губернатор.

Также ранее, 19 июля, димитровский мост отправился на ремонт: там проводят работы по рециклеровке асфальта.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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