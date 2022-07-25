Указ подписан: с 1 августа 2022 у части россиян вырастут пенсии

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Часть пенсионеров начнёт получать пенсионные выплаты на 8000 больше обычного уже в августе. Подать заявление на зачисление средств необходимо до 31 августа.

Как поделились в соцзащите, рассчитывать на получение дополнительных денег смогут нуждающиеся пенсионеры. Это пожилые граждане, чей общий доход недотягивает до уровня прожиточного минимума.

На уровне регионов такие пенсионеры получают дополнительную помощь от властей. И в августе многие смогут оформить новую для себя выплату. Например, новое пособие будет доступно в Калининградской области. Общий размер выплаты составит 8000 рублей, но оформить ее смогут только те, кто еще не воспользовался таким правом.

Отмечается, что для получения денег необходимо будет подать заявление, после чего к банковской карте «Мир» будет привязан специальный счет, куда и будут зачисляться деньги. Средства обещают перечислять постепенно в течение четырех месяцев по 2000 рублей ежемесячно. Но подать заявление необходимо в срок до 31 августа.

Потратить такие деньги пенсионеры смогут на покупку продуктов питания в известных торговых сетях. Так власти решили поддержать малозащищенные слои населения в условиях высокой инфляции. Помимо пенсионеров средства получат многодетные семьи и семьи, которые уже получают пособия на детей.

Напомним, что в Госдуме предложили ежеквартально индексировать пенсии по росту цен. Часть пенсионеров может лишиться пенсии в 2023 году, а также ПФР предложил при нехватке пенсионных коэффициентов «докупать стаж».

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