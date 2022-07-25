Упавшее во время непогоды дерево повредило Nissan на улице Дзержинского в Новосибирске

Фото vk.com / act54

Автомобиль, на который упало дерево в одном из дворов Дзержинского района Новосибирска, получил незначительные повреждения.

В Новосибирске на улице Дзержинского дерево упало на припаркованный у жилого дома автомобиль Nissan. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях в понедельник, 25 июля.

Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Поднявший днем в понедельник, 25 июля ветер повалил крупное дерево. Оно рухнуло на припаркованную во дворе жилого дома на улице Дзержинского, 3 иномарку. Фото неприятных последствий ветреного понедельника показали очевидцы в соцсетях. Судя по опубликованных в паблике «АСТ-54» кадрах, водителю «Ниссана» повезло – автомобиль получил только незначительные повреждения.

К слову, в ночь на вторник, 26 июля, в Новосибирске сохранится ветер с порывами до 9 метров в секунду.