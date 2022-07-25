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«Управляй ставкой»: процент по кредиту ниже, когда покупаешь

Фото «Управляй ставкой»: процент по кредиту ниже, когда покупаешь
Фото «Управляй ставкой»: процент по кредиту ниже, когда покупаешь

Фото: банк Левобережный

Возьмите потребительский кредит в Банке «Левобережный» на любые цели и возвращайте по нему проценты каждый месяц.

Банк компенсирует вам часть уплаченных процентов по кредиту «Управляй ставкой» за покупки по банковской карте. Для этого просто оплачивайте привычные товары и услуги картой и своевременно вносите ежемесячный платеж. Вы можете рассчитываться в разных торгово-сервисных предприятиях, принимающих безналичную оплату, например, за товары, продукты, транспорт и т.д.* Деньги, которые банк вернет, можно направить на погашение очередных платежей по кредиту или другие покупки.

Кредит «Управляй ставкой» можно оформить на сумму от 5 тысяч до 1 млн рублей. Срок составляет от 1 года до 4 лет, ставка – от 12% годовых. Сумму ежемесячного возврата рассчитает специалист при составлении графика платежей. К примеру, если вы возьмете в кредит 300 тыс. рублей на 4 года, то при ежемесячной оплате покупок картой на сумму от 15 000 рублей банк будет возвращать вам 862 рубля в месяц. Дополнительно к этой сумме вы будете получать кешбэк до 750 рублей ежемесячно за безналичные расчеты.

Теперь банк платит по кредиту вам – и это реальность. Оставить заявку на кредит можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный». Если у вас есть зарплатная карта банка, то вы можете получить деньги уже через 20-40 минут после подачи заявки в приложении BL-online. При этом ехать в банк не надо, ведь подписание документов тоже возможно дистанционно, по СМС.

Обращайтесь за консультацией в единую справочную службу: 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия) или в офисы банка, и специалисты вам все расскажут.

* Учитывается безналичное расходование денежных средств в торгово-сервисных предприятиях, осуществляющих прием банковских карт или их реквизитов в оплату работ, товаров и услуг, по всем дебетовым картам клиента.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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