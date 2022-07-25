В Новосибирске 2-летний ребёнок умер после падения с 8 этажа

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Мальчик двух лет скончался в больнице после падения с восьмого этажа в Новосибирске.

24 июля в Дзержинском районе Новосибирска произошло страшное ЧП: двухлетний мальчик упал с восьмого этажа, после чего скончался в медицинском учреждении.

Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по факту данного инцидента начали доследственную проверку.

Известно, что после падения малыша успели госпитализировать, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщал Сиб.фм ранее, 18 июля в Новосибирске прошло судебное заседание, где допросили водителя скорой, который насмерть задавил семилетнюю девочку.