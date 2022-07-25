В Новосибирске 2-летний ребёнок умер после падения с 8 этажа

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер
Мальчик двух лет скончался в больнице после падения с восьмого этажа в Новосибирске.
24 июля в Дзержинском районе Новосибирска произошло страшное ЧП: двухлетний мальчик упал с восьмого этажа, после чего скончался в медицинском учреждении.
Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по факту данного инцидента начали доследственную проверку.
Известно, что после падения малыша успели госпитализировать, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Как сообщал Сиб.фм ранее, 18 июля в Новосибирске прошло судебное заседание, где допросили водителя скорой, который насмерть задавил семилетнюю девочку.
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