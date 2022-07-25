«Гомофобный пикник» пройдет на набережной Новосибирска 31 июля

Фото: группа "Дело Чести - Рома Элита"
Новосибирские активисты проведут «Гомофобный пикник» 31 июля на городской набережной.
Общественные активисты Новосибирска собираются присоединиться к мероприятию, которое зародилось в Екатеринбурге. Об этом рассказали сами создатели «Гомофобного пикника» в группе «Белые в городе» во «Вконтакте».
Новосибирское мероприятие пройдет 31 июля в 18:00. Создатели встречи приглашают всех желающих «классно провести время среди единомышленников».
Впервые «Гомофобный пикник» прошел в 2021 году в Екатеринбурге в рамках «Традиционной недели», которая проводилась в противовес «Месяцу гордости».
Впрочем, новосибирские общественные деятели немного опоздали: месяц гордости закончился 31 июня.
Напомним, ранее троих активистов оштрафовали за майскую демонстрацию в Новосибирске. Они проводили одиночные пикеты у здания НОВАТа а антивоенными плакатами.
Также в начале июля активисты предложили изменить в Новосибирске схему движения из-за электросамокатов. Также они предлагают сделать разметку между остановкой общественного транспорта и остановкой с приоритетом для пешеходов.
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