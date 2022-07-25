«Гомофобный пикник» пройдет на набережной Новосибирска 31 июля

Фото: группа "Дело Чести - Рома Элита"

Новосибирские активисты проведут «Гомофобный пикник» 31 июля на городской набережной.

Общественные активисты Новосибирска собираются присоединиться к мероприятию, которое зародилось в Екатеринбурге. Об этом рассказали сами создатели «Гомофобного пикника» в группе «Белые в городе» во «Вконтакте».

Новосибирское мероприятие пройдет 31 июля в 18:00. Создатели встречи приглашают всех желающих «классно провести время среди единомышленников».

Впервые «Гомофобный пикник» прошел в 2021 году в Екатеринбурге в рамках «Традиционной недели», которая проводилась в противовес «Месяцу гордости».

Впрочем, новосибирские общественные деятели немного опоздали: месяц гордости закончился 31 июня.

Напомним, ранее троих активистов оштрафовали за майскую демонстрацию в Новосибирске. Они проводили одиночные пикеты у здания НОВАТа а антивоенными плакатами.

Также в начале июля активисты предложили изменить в Новосибирске схему движения из-за электросамокатов. Также они предлагают сделать разметку между остановкой общественного транспорта и остановкой с приоритетом для пешеходов.