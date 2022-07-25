В Новосибирске 4-летний ребенок погиб после падения из окна 10 этажа

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Четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна на 10-м этаже жилого дома в Новосибирске 24 июля.

СКР по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту гибели малолетнего ребенка после падения из окна квартиры в многоэтажном жилом доме в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось накануне, днем 24 июля в Дзержинском районе Новосибирска. Четырехлетний ребенок разбился, выпав из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома на проспекте Дзержинского. По данным следствия, в момент трагедии ребенок находился без присмотра взрослых. Мальчик забрался на подоконник, самостоятельно открыл окно и упал.

На место происшествия прибыли экстренные службы, ребенка доставили в больницу. От полученных травм мальчик скончался.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей трагедии. По результатам проверки СУ СК РФ по Новосибирской области примет процессуальное решение.

Представители ведомства просят жителей Новосибирской области не оставлять детей без присмотра в зоне доступности окон. Падение из окна остается одной из основных причин детского травматизма.

«Дети очень уязвимы перед раскрытыми окнами из-за естественной любознательности. Мы призываем соблюдать простые правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье вам и вашим детям», – заключили в ведомстве.