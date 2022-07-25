Мастурбирующие рядом со школой бездомные попали на видео в Новосибирске

Скриншот из видео в сообществе «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске на видео засняли двух бездомных, занимавшихся взаимной мастурбацией недалеко от школы.

Вечером субботы, 23 июля, в Ленинском районе зафиксировали на видео эксцентричный инцидент: двое бездомных прилюдно занимались мастурбацией, не обращая внимания на проходящих мимо людей. Видеозапись опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск».

По словам новосибирца, приславшего видеоматериал, всё происходило недалеко от образовательного учреждения — школы №40.

Вечером 23 июля в региональном МВД сообщили, что информация о данном инциденте проверяется.

В комментариях к публикации горожане сошлись во мнении, что такие ситуации необходимо пресекать, как минимум посредством словесных замечаний.

Как писал Сиб.фм ранее, в июле новосибирцы заметили в парке Первомайского района мужчину, который удовлетворял себя, глядя на играющих неподалёку детей.