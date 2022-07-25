В Новосибирске мужчина избил соседку из-за неправильно припаркованной машины

Фото из публикации сообщества «ЧП Новосибирск»

Жительнице Новосибирска понадобилась помощь медиков после конфликта с соседом: причиной стала «неверно» припаркованная машина.

Жительница Новосибирска Александра рассказала о затянувшемся на несколько месяцев конфликте, который закончился её сотрясением головного мозга и разбитым лицом: таким образом с 30-летней женщиной решил разобраться её сосед по СНТ «Энергетик-1» в Кировском районе.

Хронику происходящего опубликовали в сообществе «ЧП Новосибирск». По словам Александры, причина затяжного конфликта — машина её дяди, которую он оставляет возле забора, приезжая в гости.

«По словам Александры, никому она не мешает, кроме соседа, живущего в двух домах от неё. 20 июля выпивший сосед решил раз и навсегда решить проблему и кинулся с кулаками на дядю Александры, но девушка встала между ними. В результате агрессор разбил ей бровь камнем. Врачи диагностировали рваную рану и сотрясение головного мозга», — говорится в публикации.

Как пояснила в комментариях сама Александра, 20 июля сосед потребовал, чтобы ночью машины на дороге не было, так как он носит мусор, и автомобиль мешает ему пройти. Вечером этого же дня сосед снова пришёл к Александре — уже в состоянии алкогольного опьянения.

«Он с оскорблениями начал требовать убрать машину, хотя проход есть, и никому не мешает. На что мы сказали, что машина сейчас уедет. А перед этим ночью они ей поцарапали две двери», — пишет Александра.

После того, как мужчина ушёл, Александру навестила и его сожительница, но вскоре сосед вернулся вновь.

«Подойдя, он начал оскорблять, прыгать, угрожать. Так как дядя в возрасте, я не дала ему навредить и встала между ними. Он пытался ударить меня с головы два раза — естественно, я от себя толкала его. Далее он перешёл на оскорбления, начал плевать на машину. В один момент он хотел замахнуться, но не смог, далее меня схватил и мы оказались возле забора. Он нанёс удар. Я не поняла, всё было как в тумане», —

рассказала женщина.

По словам Александры, произошедшее зафиксировало камеры видеонаблюдения, на которых чётко видно, как всё случилось. В настоящее время женщина ждёт снятия швов, после чего планирует проведение судебно-медицинской экспертизы.

Александра отметила, что до драки сосед неоднократно угрожал ей.

«Дело в том, что он раз в год приходит сюда на участок своей мамы, и тут находится недолго. Мама не появляется, так как, говорят, его боится», — дополнила женщина.

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