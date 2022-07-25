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В Новосибирске мужчина в черной маске ограбил салоны связи на 300 тысяч

Фото В Новосибирске мужчина в черной маске ограбил салоны связи на 300 тысяч
Фото В Новосибирске мужчина в черной маске ограбил салоны связи на 300 тысяч

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска посетитель в черной маске ограбил два салона сотовой связи. Добычей фигуранта стали дорогие гаджеты.

Новосибирские полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в ограблении салонов мобильной связи в Октябрьском районе города.

По версии следствия, находясь в магазине на улице Кирова, в присутствии персонала, фигурант схватил с витрины телефон и наушники, после чего скрылся.

Зайдя с недобрыми намерениями в салон на Никитина, мужчина достал предмет, похожий на нож и, угрожая им продавцу похитил еще два мобильника.

По оценкам правоохранителей, общий ущерб от преступлений составил порядка 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что "на дело" фигурант ходил в черной медицинской маске. Однако полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, сумели вычислить ранее судимого жителя Кировского района. Сейчас ему инкриминируют грабеж и разбой. На время следствия обвиняемого взяли под стражу.

Ранее Сиб.фм рассказывал о задержании грабителя, нападавшего на женщин. А 16-летний подросток получил срок за то, что отбирал смартфоны у школьников.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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