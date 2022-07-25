В Новосибирске отремонтированный мост на Октябрьской магистрали оборудуют современной подсветкой

Фото пресс-центра мэрии Новосибирска

Ремонт путепровода по Октябрьской магистрали через улицу Ипподромскую завершится в Новосибирске к ноябрю 2022 года.

Конструкция моста станет легче, будет обновлена тротуарная зона, пролётные строения и опоры, смонтирована новая подсветка. Накануне мэр города Анатолий Локоть провёл выездное совещание на объекте.

По словам градоначальника, ремонт моста стал вынужденной необходимостью — несколько навесных блоков стали отделяться от основы путепровода, он находился предаварийном состоянии.

«Чтобы не доводить ситуацию до объявления режима ЧС, было принято решение отремонтировать его в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Благодаря замене тяжёлых бетонных блоков конструкция моста станет легче. В ходе ремонт рабочие обновят тротуар и ограждения моста.

«Важно, что проектом предусмотрено изменение системы освещения мостового перехода – в соответствии с современными требованиями по организации светового потока и его направленности. Кроме того, нависающие, окутавшие мост провода, будут убраны в специально выделенный канал, чтобы не портить его внешний вид», — объяснил глава Новосибирска.

Проектная документация предусматривает целый комплекс работ — ремонт карнизной части тротуаров, замену деформационных швов и опор освещения, устройство гидроизоляции проезжей части и тротуаров, а также ремонт пролётных строений и опор с последующей их покраской и обновление устоев путепровода.

Мост по Октябрьской магистрали был введён в эксплуатацию еще в 1983 году. Ширина проезжей части моста – 28,5 метра, тротуара – по 3,4 метра с каждый стороны.

На основании технического обследования, выполненного специалистами ФГБОУ «СГУПС» в 2021 году, состояние путепровода было признано предаварийным. В мае 2022 года после завершения конкурсных процедур и заключения контракта подрядная организация ООО «СТС Плюс» приступила к ремонту путепровода.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, стоимость муниципального контракта – составила почти 146 млн рублей. Работы должны быть завершены к 30 ноября 2022 года.

«Определённое влияние на ход и сроки работ оказывает специфика путепровода – здесь высокий транспортный и пешеходный трафик, кроме того, по магистрали движется общественный транспорт. Поэтому работы здесь будут вестись без полного перекрытия путепровода за счёт поэтапного сужения магистрали. Уверен, что у подрядчика есть ресурсы и возможности завершить основные ремонтные работы к ноябрю», – резюмировал мэр Анатолий Локоть.