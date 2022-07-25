В Новосибирске полностью потушили свалку на Малыгина

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В правительстве Новосибирской области заявили об окончательной ликвидации огня на несанкционированной свалки на улице Малыгина.

Утром 25 июля стало известно о полной ликвидации горения несанкционированной свалки в Новосибирском районе: об этом во время оперативного совещания у губернатора региона Андрея Травникова сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

По словам министра, тушение свалки, незаконно появившейся недалеко от Левобережного полигона, было завершено 21 июля.

«В настоящее время выход дыма на поверхность не фиксируется», — сообщается в Telegram-канале правительства Новосибирской области.

Также Денис Архипов отметил, что на Коченёвском полигоне осталось ликвидировать около 30% от общей площади горения, что займёт ещё несколько дней. Кроме того, продолжаются работы по ликвидации задымления на полигоне вблизи п. Чернаково в Ордынском районе.

Как писал Сиб.фм ранее, в начале июля на полигоне бытовых отходов было обнаружено тело 51-летнего мужчины: выяснилось, что он был убит из ревности.