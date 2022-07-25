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В Новосибирске разыскивают молодого человека из Барнаула

Фото В Новосибирске разыскивают молодого человека из Барнаула
Фото В Новосибирске разыскивают молодого человека из Барнаула

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске начали поиск 22-летнего мужчины, пропавшего 16 июля в Барнауле.

24 июля в Новосибирске начали разыскивать 22-летнего Дениса Косенко из Барнаула: местонахождение молодого человека остаётся неизвестным с 16 июля. Как предполагают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», он может находиться на территории Новосибирской области.

По информации, указанной в ориентировке, Денис Косенко 1999 года рождения обладает средним телосложением при росте 168 сантиметров, у него тёмно-русые волосы и глаза серого цвета. Одежда, в которой молодой человек находился на момент исчезновения, неизвестна.

Поисковики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Дениса Косенко, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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