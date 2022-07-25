Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске третий месяц ищут без вести пропавшую девочку

Фото В Новосибирске третий месяц ищут без вести пропавшую девочку
Фото В Новосибирске третий месяц ищут без вести пропавшую девочку

МВД России по Новосибирской области

Девочку-подростка ищут в Новосибирске с 14 мая 2022 года.

16-летняя Светлана ушла из дома 14 мая и пропала без вести. О розыске подростка сообщили в региональном главке МВД.

Девочка ушла из дома около 22:00 14 мая 2022 года и не вернулась. Больше двух месяцев несовершеннолетняя сибирячка не выходит на связь ни с кем из близких, о ее местонахождении до сих пор неизвестно.

По данным МВД, школьница пропала на улице Достоевского. На виде девочке 15 лет, рост – примерно 150 сантиметров, она худощавого телосложения с темными волосами. В последний раз, когда ее видели, девочка была одета в черную футболку, светлую юбку, также на ней были солнцезащитные очки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по тел.: 8 (383) 232-21-65, 8 (383) 221-77-16, 8 (383) 232-21-45.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41060
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
29049
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
18078
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15870
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13447
День работника торговли 23 июля 2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах
12376
Обалденно вкусно: раскрыт простой рецепт засолки идеальных груздей и маслят
11712
Электричка сбила 14-летнюю школьницу в Новосибирске