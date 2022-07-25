В Новосибирске третий месяц ищут без вести пропавшую девочку

МВД России по Новосибирской области

Девочку-подростка ищут в Новосибирске с 14 мая 2022 года.

16-летняя Светлана ушла из дома 14 мая и пропала без вести. О розыске подростка сообщили в региональном главке МВД.

Девочка ушла из дома около 22:00 14 мая 2022 года и не вернулась. Больше двух месяцев несовершеннолетняя сибирячка не выходит на связь ни с кем из близких, о ее местонахождении до сих пор неизвестно.

По данным МВД, школьница пропала на улице Достоевского. На виде девочке 15 лет, рост – примерно 150 сантиметров, она худощавого телосложения с темными волосами. В последний раз, когда ее видели, девочка была одета в черную футболку, светлую юбку, также на ней были солнцезащитные очки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по тел.: 8 (383) 232-21-65, 8 (383) 221-77-16, 8 (383) 232-21-45.