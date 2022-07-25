В Новосибирске задержали отбиравшего у женщин сумки бездомного

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Полицейские задержали 33-летнего бездомного, которого подозревают в ограблении нескольких жительниц Новосибирска.

24 июля в МВД по Новосибирской области сообщили о задержании мужчину, подозреваемого в грабежах на территории Заельцовского и Железнодорожного районов города.

По версии правоохранителей, 33-летний бездомный, находясь у одного из домов по улице Дуси Ковальчук, отобрал сумку у женщины — причинённый этим ущерб был оценён в восемь тысяч рублей. После того, как подозреваемого задержали недалеко от улицы Кубовой, полицейские установили, что фигурант уже находится в розыске по подозрению в аналогичном преступлении: оно было совершено в магазине, расположенном в Железнодорожном районе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». На время расследования и установления причастности мужчины к аналогичным инцидентам его заключили под стражу.

Как писал Сиб.фм, в начале июля стало известно об ограблении ювелирного магазина в Кировском районе.