В Новосибирской области медработник получила 750000 рублей по поддельной справке

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Жительница села Кыштовка Новосибирской области выслушала приговор за мошенничество. Фигурантка предоставила фиктивную справку и обманом получила субсидию от Минздрава.

Венгеровский районный суд Новосибирской области рассмотрел дело о мошенничестве при получении субсидии. На скамье подсудимых оказалась медработник, которая обманула государство на 750000 рублей.

Как было установлено в ходе судебного следствия, женщина подала документы на единовременную компенсационную выплату в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Предоставила она в том числе и справку о том, что проживает в сельской местности, в селе Черновка, которая оказалась "липовой".

Как сообщили в Венгеровском районном суде: "Обвиняемая не переезжала из с. Кыштовка в сельскую местность (с. Черновка) и не проживала по адресу указанному в справке, предоставленной в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Данная справка была получена незаконным путём и свидетельствует о намерении совершения мошеннических действий с целью получения единовременных компенсационных выплат".

По итогам процесса женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат (статья 159.2 УК РФ). Фемида назначила ей 2 года условно, кроме того осужденная должна вернуть областному Минздраву 750000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что депутат Заксобрания Поповцев предстанет перед судом по делу о мошенничестве.