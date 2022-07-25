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В Новосибирской области прекратили поиски пропавшего 42-летнего мужчины

Фото В Новосибирской области прекратили поиски пропавшего 42-летнего мужчины
Фото В Новосибирской области прекратили поиски пропавшего 42-летнего мужчины

Фото: «Лиза Алерт»

Кинологи нашли потерявшегося 42-летнего мужчину в лесу под Новосибирском.

Житель Новосибирска сутки ходил по лесу в Сузунском районе, пока его не нашли кинологи с собаками. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

42-летний мужчина вышел из дома в селе Шигаево в субботу, 23 июля. Он целые сутки не мог выбраться из леса.

Об исчезновении мужчины стало известно поздно вечером, поэтому волонтеры «Лиза Алерт» отправились на поиски с кинологами. Собакам дали понюхать личные вещи пропавшего — полотенце, наволочку, одежду. Поисково-спасательные группы разделились, и одна из них нашла пострадавшего в лесу.

Мужчина находился в тяжелом состоянии. Его эвакуировали до Шигаево, где ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее в Новосибирске нашли тела двух женщин в запертых квартирах. Также поисково-спасательные отряды нашли пропавшего 11-летнего мальчика: его двое суток не было дома.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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