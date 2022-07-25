Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области резко вырос спрос на маски и антисептики

Фото В Новосибирской области резко вырос спрос на маски и антисептики
Фото В Новосибирской области резко вырос спрос на маски и антисептики

Фото unsplash.com / Jievani Weerasinghe

В июле 2022 года в Новосибирской области снова выросли продажи медицинских масок и антисептиков.

Жители Новосибирской области стали чаще покупать средства индивидуальной защиты и антисептики. Спрос на СИЗ вырос впервые в 2022 году, заявили аналитики компании Wildberries.

Проведенное компанией Wildberries исследование показало, что количество жителей Новосибирской области, которые начали вновь скупать одноразовые медицинские маски и антисептики, увеличилось на 50 %.

За последние две недели, с 11 по 24 июля, спрос на указанные товары в России вырос на 109 %. Рекорд побили жители Калужской области – они начали покупать такие товары на 267 % чаще.

А вот дефицита масок и антисептиков больше нет. В среднем стоимость одной маски в наборе из 100 штук составляет 1,3 рубля. Для сравнения, в начале пандемии одну маску продавали за 31 рубль.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

40989
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
28378
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
18010
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15793
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13353
День работника торговли 23 июля 2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах
12332
Обалденно вкусно: раскрыт простой рецепт засолки идеальных груздей и маслят
11682
Электричка сбила 14-летнюю школьницу в Новосибирске