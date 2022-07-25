В Новосибирской области резко вырос спрос на маски и антисептики

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В июле 2022 года в Новосибирской области снова выросли продажи медицинских масок и антисептиков.

Жители Новосибирской области стали чаще покупать средства индивидуальной защиты и антисептики. Спрос на СИЗ вырос впервые в 2022 году, заявили аналитики компании Wildberries.

Проведенное компанией Wildberries исследование показало, что количество жителей Новосибирской области, которые начали вновь скупать одноразовые медицинские маски и антисептики, увеличилось на 50 %.

За последние две недели, с 11 по 24 июля, спрос на указанные товары в России вырос на 109 %. Рекорд побили жители Калужской области – они начали покупать такие товары на 267 % чаще.

А вот дефицита масок и антисептиков больше нет. В среднем стоимость одной маски в наборе из 100 штук составляет 1,3 рубля. Для сравнения, в начале пандемии одну маску продавали за 31 рубль.