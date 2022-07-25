В Новосибирской области "Вектор" объявил конкурс на постройку корпусов за 1,4 млрд

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Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" объявил повторный конкурс на проектирование и строительство трех корпусов. Начальная цена контракта 1,4 миллиарда рублей.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", который базируется в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области, проведет тендер по выбору подрядчика на строительство трех корпусов. Стартовая цена контракта составляет около 1,4 миллиарда рублей. Аукцион планируют провести 28 июля, заявки принимаются до 27 числа.

Стоит отметить, что тендер пройдет уже во второй раз. В июне аукцион выиграла компания "Стройбазис" из Москвы. Однако Федеральная антимонопольная служба не санкционировала заключение контракта. ФАС установила, что заказчик допустил ряд нарушений при подготовке конкурсной документации.

Напомним, что реконструкцию корпуса 6а центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в посёлке Кольцово выполнит ООО «СпецТрансСтрой». Контракт уже подписан. Причем, и в данном случае, аукцион проводили дважды. Сначала цена контракта составляла порядка 2 миллиардов рублей, но ФАС отменила результаты конкурса, выявив нарушения. Потом сумму снизили и в итоге, проект реконструкции обойдется центру "Вектор" в 954 миллиона.