В Новосибирской области заболеваемость COVID-19 выросла на 10 % за неделю

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области за минувшие семь дней коронавирусом заболели около 370-и человек. Это на 10 % больше по сравнению с прошлой неделей.

В Правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание, в ходе которого глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом на 10 процентов на прошлой неделе. Всего выявлено больше 370-и случаев.

По словам Щербатова, наибольшее число заболевших — 56% в районах области, а коэффициент распространения инфекции — более единицы. Кроме того, чиновник обратил внимание на рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых и детей.

По данным Роспотребнадзора в Новосибирской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 52 человека, в том числе 10 детей.

Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 261 346 случаев COVID-19.

20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, в регионе могут вновь ввести масочный режим.