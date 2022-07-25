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В Новосибирском зоопарке умер 13-летний лев Самсон

Фото В Новосибирском зоопарке умер 13-летний лев Самсон
Фото В Новосибирском зоопарке умер 13-летний лев Самсон

Фото из публикации сообщества «Новосибирский зоопарк» ВКонтакте

В зоопарке Новосибирска скончался от болезни один из самых старых любимцев гостей — лев Самсон.

25 июля в Новосибирском зоопарке имени Шило рассказали о смерти одного из главных и самых зрелых любимцев гостей и сотрудников — 13-летнего льва Самсона. Как пояснили в зоопарке, он скончался о внезапной болезни, против которой оказались бессильны и сам царь зверей, и ветеринары.

Самсон ушёл из жизни ещё 14 июля, но сообщили об этом лишь 25 числа.

«На небе зажглась новая звезда. И имя ее Самсон. 14 июля всеми любимый, наш самый красивый лев Сэм, после внезапной болезни ушёл от нас по радуге к звёздам», —

написали на странице Новосибирского зоопарка ВКонтакте.

26 июня Сэму, как сокращённо называли статного хищника, исполнилось 13 лет — почтенный возраст для льва. Он родился в 2009 году в зоопарке имени Шило, став сыном Зевса и Нати.

Фото В Новосибирском зоопарке умер 13-летний лев Самсон 2

В конце 2019 года у него появилась пара — львица Найтирия из Ленинградского зоопарка.

«Их знакомство было постепенным, но в итоге Сэм нашел к ней подход, и у посетителей была замечательная возможность наблюдать их нежные взаимоотношения», — рассказали сотрудники.

По их словам, Самсон был настоящей звездой показательных кормлений и экскурсий, любопытным, активным и отзывчивым львом.

Фото В Новосибирском зоопарке умер 13-летний лев Самсон 3

В публикации сотрудники призвали гостей поделиться и собственными фотографиями Сэма, чтобы вместе вспомнить ушедшего льва.

«Очень жалко Сэма. Какая же внезапная болезнь подкралась к этому бесподобному Льву. Он был настоящим королём, красавцем. Мы будем помнить его всегда. Очень и очень жаль», — отреагировали на печальное известие жители города.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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