Вирусолог из Новосибирска Шестопалов подтвердил эффективность «Спутника V» против «кентавра»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Директор Института вирусологии ФИЦ ФТМ в Новосибирске Александр Шестопалов объяснил, почему вакцина «Спутник V» эффективна и против нового подварианта COVID-19 «кентавр».

Новый подвариант штамма коронавируса «омикрон», названный «кентавром», уже удалось обнаружить и в России. По словам директора Института вирусологии ФИЦ ФТМ в Новосибирске Александра Шестопалова, несмотря на новую вариацию вируса, вакцина «Спутник V» может защитить и от неё.

По данным на 19 июля, в России «кентавром» заразились пять человек, а случаи инфицирования выявлены более чем в 10 странах.

Как пояснил вирусолог Александр Шестопалов, так как «Спутник V» воздействует на консервативные участки вируса, которые модифицируются редко, вакцина будет продолжать защищать от тяжёлого течения коронавируса даже при условии заражения новым субвариантом.

По словам учёного, в текущее время выявление новых вариантов и подвариантов COVID-19 несёт в себе исключительно научные задачи: таким образом медицинское сообщество отслеживает, например, генетическую изменчивость вируса и его распространение.

Также Александр Шестопалов отметил: коронавирус постепенно приобретает характер сезонного заболевания, которое требует вирусологического контроля и профилактики наравне с гриппом.

О главных симптомах заражения «кентавром» Сиб.фм подробно писал здесь.