Военнослужащие из Новосибирска получают от 200 тыс. руб. за участие в спецоперации на Украине

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Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, сколько получают военнослужащие за участие в спецоперации на Украине.

Военным-контрактникам платят от 200 тысяч рублей ежемесячно. За участие в боевых действиях они получают по 8 тысяч рублей в сутки. Об этом рассказал военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев.

Участники спецоперации ежемесячно получают от 200 тысяч рублей и ряд надбавок, которые варьируются в зависимости от звания, срока службы, выполняемых задач и других факторов. Минимальную зарплату – 200 тысяч рублей в месяц – получают рядовые стрелки. Кроме того, полагаются премии за уничтоженную вражескую технику. Например, за уничтоженный танк заплатят 200 тысяч рублей, за самолет – уже полмиллиона рублей. Подробнее о выплатах и льготах, положенных участникам спецоперации по защите Донбасса, можно узнать в пунктах отбора на военную службу.

По данным «Сиб.фм», есть немало примеров, когда после трех месяцев участия в спецоперации военнослужащие возвращались домой, заработав по несколько миллионов рублей. В целом средняя зарплата участника СВО на Украине составляет 500 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, участники спецоперации законодательно приравнены к ветеранам боевых действий, что гарантирует особые льготы для военнослужащего и его семьи на всю жизнь.

Военный комиссар НСО Евгений Кудрявцев рассказал порталу VN.ru, что за участие в боевых действиях военнослужащие получают по 8 тысяч рублей в сутки. Решением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова все новосибирцы, подписавшие контракт на прохождение военной службы, получают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.