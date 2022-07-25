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ВТБ запустил сервис ИТ-закупок для предпринимателей

Фото ВТБ запустил сервис ИТ-закупок для предпринимателей
Фото ВТБ запустил сервис ИТ-закупок для предпринимателей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ВТБ запустил для клиентов малого и среднего бизнеса сервис ИТ-закупок. С помощью него предприниматели смогут подбирать и заказывать решения от ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования и программного обеспечения.

Сервис ИТ-закупок позволяет клиентам в режиме «одного окна» приобретать серверы и серверные платформы, сетевое, коммутационное и периферийное оборудование, облачные продукты и сервисы, офисную технику, средства контроля и безопасности, а также программное обеспечение, в том числе операционные системы, офисные и антивирусные пакеты. Предложения адаптированы для разных отраслей и сегментов и настраиваются под индивидуальные требования клиента.

«Сервис ИТ-закупок для бизнеса от ВТБ помогает предпринимателям в кратчайшие сроки получить необходимый набор программного обеспечения и оборудования. С его помощью клиенты не только получают доступ к самым актуальным на рынке ИТ-технологиям, но и могут воспользоваться экспертной поддержкой сотрудников банка. Мы поможем выбрать оптимальное решение под задачи компании и сопроводим клиента на всех этапах покупки», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, для того чтобы получить ИТ-решение для своей компании достаточно заполнить заявку на сайте банка, выбрать категорию и оставить контакты.

Подробная информация о сервисе ИТ-закупок на сайте банка.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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