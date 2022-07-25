Яхту за 31,5 млн рублей продают в Новосибирской области

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В Новосибирской области выставили на продажу яхту Fairline Targa 52. Продавец оценивает ее в 31,5 млн рублей.

Яхту за 31,5 млн рублей продают в Бердске Новосибирской области. Объявление о продаже судна появилось на сайте частных объявлений.

15-метровая яхта Fairline Targa 52 продается за 31,5 млн рублей. Она была построена в 2003 году. Судно оснащено двумя душевыми и туалетами, спутниковым ТВ, кондиционером, цифровым сейфом и всеми необходимыми для комфортного пребывания на яхте бытовыми приборами. Так, на камбузе яхты есть СВЧ-печь, холодильник, плита, гриль и ледогенератор.

Длина судна составляет 15,98 м, а ширина – 4,26 м. Два двигателя мощностью 715 л.с. каждый развивают скорость до 36 миль в час. На судне есть три каюты и шесть коек. На носовой части – мягкий настил для удобства загара.

Сейчас яхта находится в городе Бердск в Новосибирской области.