Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Яхту за 31,5 млн рублей продают в Новосибирской области

Фото Яхту за 31,5 млн рублей продают в Новосибирской области
Фото Яхту за 31,5 млн рублей продают в Новосибирской области

Фото unsplash.com / Ivan Ragozin

В Новосибирской области выставили на продажу яхту Fairline Targa 52. Продавец оценивает ее в 31,5 млн рублей.

Яхту за 31,5 млн рублей продают в Бердске Новосибирской области. Объявление о продаже судна появилось на сайте частных объявлений.

15-метровая яхта Fairline Targa 52 продается за 31,5 млн рублей. Она была построена в 2003 году. Судно оснащено двумя душевыми и туалетами, спутниковым ТВ, кондиционером, цифровым сейфом и всеми необходимыми для комфортного пребывания на яхте бытовыми приборами. Так, на камбузе яхты есть СВЧ-печь, холодильник, плита, гриль и ледогенератор.

Длина судна составляет 15,98 м, а ширина – 4,26 м. Два двигателя мощностью 715 л.с. каждый развивают скорость до 36 миль в час. На судне есть три каюты и шесть коек. На носовой части – мягкий настил для удобства загара.

Сейчас яхта находится в городе Бердск в Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

46847
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
40925
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
27449
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
19611
Выплата семьям к 1 сентября 2022: кому зачислят по 10000 рублей на подготовку к школе
17986
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15744
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13351
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой