Жители Новосибирска обратились к Путину с просьбой спасти реку Плющиху

Фото unsplash.com / Joshua J. Cotten

Новосибирцы направили обращение на имя президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой спасти речку Плющиху в микрорайоне «Европейский берег».

Жители Новосибирска обеспокоены судьбой реки, которая пересыхает из-за падения уровня воды, и просят президента спасти реку Плющиху. Соответствующее обращение написали жители микрорайона «Европейский берег».

Новосибирцы жалуются, что покупали квартиры с видом на реку, однако вскоре уровень воды в ней упал, и река начала засыхать и зарастать. Участок реки Плющиха, расположенный в микрорайоне «Европейский берег», пересыхает уже к середине лета. Дно реки покрывается илом и превращается в болото. Следствием заболачивания реки являются кишащие в микрорайоне насекомые и мусор в русле Плющихи.

Как пишет портал «Байкал.24», виной всему – действия застройщика, который без разрешения возвел дамбу на острове Высокий, перекрывающую доступ воды к реке. В 2018 году остров был передан в аренду частной компании «Альфа», сейчас муниципалитет не имеет права собственности на землю.

После экспертизы власти планируют принять решение о демонтаже дамбы. Тем временем жильцы окрестных домов собирают подписи под обращением к Путину с просьбой решить вопрос.