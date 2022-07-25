Жители Новосибирской области собирают ведрами лесную костянику

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В лесах Новосибирской области начался сезон сбора костяники.

Костянику традиционно начинают собирать в конце июля. Жители Новосибирской области уже собирают полные ведра ягоды, которая считается лечебной.

К концу июля в новосибирских лесах начала спеть костяника. Несмотря на то, что эти ягоды, состоящие из отдельных микроскопических плодов, довольно трудно собирать, любители тихой охоты хвастаются богатым уловом. Некоторые жители Новосибирской области приносят из леса целые ведра костяники.

Биолог Алексей Яновский рассказал порталу VN.ru, что обычно люди идут за черникой и брусникой, а костянику только пробуют в лесу. Однако в этом году в березовых рощах ее столько, что новосибирцы набирают ведра ягоды.

Опытные любители тихой охоты и домашних заготовок отмечают, что варенье из костяники получается не слишком вкусным, а вот компоты, кисели и морсы выходят отличные. Часто из костяники делают джемы и желе. Кроме того, из листьев костяники получается вкусный чай.

Ягоды костяники, как свежие, так и высушенные, обладают противовоспалительными свойствами. Также костяника помогает поднять уровень гемоглобина.