Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Жителю Новосибирска отправили из Германии письмо с марками ЛСД

Фото Жителю Новосибирска отправили из Германии письмо с марками ЛСД
Фото Жителю Новосибирска отправили из Германии письмо с марками ЛСД

Фото pixabay.com

В Новосибирске сотрудники таможни перехватили письмо с наркотиком внутри. Его отправили из Германии жителю города на Оби.

Бумажный конверт с запрещенным веществом пришел в Новосибирск из небольшого немецкого города, который располагается на границе с Нидерландами. Сотрудники Сибирской оперативной таможни отправили подозрительное письмо на исследование. Эксперты обнаружили внутри 10 марок с надписью 1V-LSD.

Как сообщили в пресс-службе ведомства: "Эксперт подтвердил, что на бумагу нанесено производное наркотического средства – лизергиновая кислота, известное как ЛСД".

В отношении новосибирца, которому предназначалось "волшебное" письмо правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в крупном размере (ч. 3, статьи 229.1 УК РФ). Согласно действующему законодательству фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

С начала года Сибирская оперативная таможня возбудила по региону 23 дела о контрабанде наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Причем, в лидерах оказалась Новосибирская область, где выявлено 5 подобных фактов.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том как новосибирец получил посылку с кокаином из Бельгии. Другому персонажу по почте отправили сразу 2000 таблеток экстази.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

46761
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
40889
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
26791
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
19309
Выплата семьям к 1 сентября 2022: кому зачислят по 10000 рублей на подготовку к школе
17966
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15721
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13322
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой