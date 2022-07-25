Жителю Новосибирска отправили из Германии письмо с марками ЛСД

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В Новосибирске сотрудники таможни перехватили письмо с наркотиком внутри. Его отправили из Германии жителю города на Оби.

Бумажный конверт с запрещенным веществом пришел в Новосибирск из небольшого немецкого города, который располагается на границе с Нидерландами. Сотрудники Сибирской оперативной таможни отправили подозрительное письмо на исследование. Эксперты обнаружили внутри 10 марок с надписью 1V-LSD.

Как сообщили в пресс-службе ведомства: "Эксперт подтвердил, что на бумагу нанесено производное наркотического средства – лизергиновая кислота, известное как ЛСД".

В отношении новосибирца, которому предназначалось "волшебное" письмо правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в крупном размере (ч. 3, статьи 229.1 УК РФ). Согласно действующему законодательству фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

С начала года Сибирская оперативная таможня возбудила по региону 23 дела о контрабанде наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Причем, в лидерах оказалась Новосибирская область, где выявлено 5 подобных фактов.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том как новосибирец получил посылку с кокаином из Бельгии. Другому персонажу по почте отправили сразу 2000 таблеток экстази.