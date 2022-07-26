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13-этажное здание загорелось утром 26 июля в Новосибирске

Фото 13-этажное здание загорелось утром 26 июля в Новосибирске
Фото 13-этажное здание загорелось утром 26 июля в Новосибирске

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54»

Ранним утром 26 июля балконы 13-этажного здания загорелись в Новосибирске.

Утром 26 июля стало известно о пожаре в Железнодорожном районе города: на Челюскинском жилмассиве загорелись балконы 13-этажного дома. По информации сообщества «АСТ-54», пожар произошёл в здании на улице Ленина, 94.

Фото 13-этажное здание загорелось утром 26 июля в Новосибирске 2

Сообщается, что возгорание началось на одном из балконов десятого этажа. После этого огонь пошёл вверх и перекинулся на ещё четыре этажа.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало.

Как писал Сиб.фм ранее, недавно в Новосибирске загорелось заброшенное деревянное здание на в Заельцовском районе.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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