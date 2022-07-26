Эксперты назвали самые грибные места Новосибирской области в 2022 году

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Новосибирцам назвали самые грибные места Новосибирской области лета 2022 года.

Опытные грибники рассказали, где собирать грибы в Новосибирской области в конце лета 2022 года. Рейтинг самых грибных мест региона составил портал Atas.info.

В конце июля и начале августа разнообразие грибов в лесах будет увеличиваться с каждым днем. Сейчас сибиряки собирают их по всем районам Новосибирской области. Чаще всего грибники свои «урожайные» места держат в секрете, однако самыми богатыми на грибы в Новосибирской области считаются Ордынский район, Краснообск, Первомайск и Новолуговое. В этом году новосибирцы находят там рекордное количество белых грибов и сморчков.

Кроме того, для сбора грибов подходят Маслянинский, Мошковский, Болотнинский и Колыванский районы Новосибирской области. Даже не особо опытные грибники ведрами собирают урожай в Пашино, Кольцово и Бердске.

Белые грибы, грузди, лисички и опята в огромном количестве можно отыскать в Сузунском районе, в окрестностях деревни Малая Крутишка. Также здесь растет земляника, клубника и брусники. Подберезовики собирают вокруг сел Плотниково и Раздольное. Маслят много в Каракане, Академгородке и Кудряшовском бору.

Впрочем, судя по снимкам в соцсетях, грибов в этом сезоне много везде.