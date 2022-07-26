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Грузовик сбил курьера на велосипеде в Новосибирске

Фото Грузовик сбил курьера на велосипеде в Новосибирске
Фото Грузовик сбил курьера на велосипеде в Новосибирске

Фото vk.com / act54

Водитель фуры сбил курьера-велосипедиста на улице Высоцкого в Новосибирске.

В Новосибирске курьер-велосипедист попал в ДТП. Сотрудника «Сбермаркета» сбил водитель грузовика Isuzu Elf. Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Авария с участием курьера на велосипеде и грузовика произошла днем во вторник, 26 июля. По словам очевидцев, инцидент случился на улице Высоцкого в Новосибирске. Водитель грузовика Isuzu Elf сбил доставщика еды, ехавшего на велосипеде. На момент публикации информации о происшествии курьер «Сбермаркета» был жив. При этом в комментариях новосибирцы утверждают, что молодой человек отделался переломами.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что доставщик еды лежит на месте ДТП, рядом валяется кроссовок. На голове мужчины заметны следы крови.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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