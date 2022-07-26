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общество

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании

Фото Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании
Фото Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский губернатор Андрей Травников попал в новый санкционный список Великобритании.

Великобритания ввела санкции против министра юстиции России и глав 27 российских регионов. В санкционные списки Лондона включили главу Новосибирской области Андрея Травникова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

«Андрей Травников включен в список 26 июля. Является губернатором Новосибирской области», – говорится в пояснении к списку.

Наложение санкций предусматривают для Травникова запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Имеются ли у губернатора Новосибирской области какие-либо активы за рубежом, официально неизвестно.

Всего в обновленный санкционный список Лондона вошли 42 россиянина. Помимо Травникова, в него включили глав Свердловской, Челябинской, Тюменской, Брянской, Курской и Нижегородской областей. Также в перечне содержатся имена главы правительства ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в марте 2022 года под санкции Великобритании попал полпред президента РФ Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Напомним, против Российской Федерации с 2014 года было введено больше десяти тысяч санкций, более 7 тысяч из них – после начала СВО на Украине. Это беспрецедентное санкционное давление на Россию стало мировым рекордом – до этого ни одно государство в истории не находилось под таким количеством санкций.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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