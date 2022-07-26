Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский губернатор Андрей Травников попал в новый санкционный список Великобритании.

Великобритания ввела санкции против министра юстиции России и глав 27 российских регионов. В санкционные списки Лондона включили главу Новосибирской области Андрея Травникова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

«Андрей Травников включен в список 26 июля. Является губернатором Новосибирской области», – говорится в пояснении к списку.

Наложение санкций предусматривают для Травникова запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Имеются ли у губернатора Новосибирской области какие-либо активы за рубежом, официально неизвестно.

Всего в обновленный санкционный список Лондона вошли 42 россиянина. Помимо Травникова, в него включили глав Свердловской, Челябинской, Тюменской, Брянской, Курской и Нижегородской областей. Также в перечне содержатся имена главы правительства ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в марте 2022 года под санкции Великобритании попал полпред президента РФ Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Напомним, против Российской Федерации с 2014 года было введено больше десяти тысяч санкций, более 7 тысяч из них – после начала СВО на Украине. Это беспрецедентное санкционное давление на Россию стало мировым рекордом – до этого ни одно государство в истории не находилось под таким количеством санкций.