Инвестор объяснила, как не переплачивать в магазинах

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Инвестор Волкова посоветовала составлять списки и расставлять приоритеты покупок, чтобы избежать лишних трат в продуктовых. Перед походом в продуктовый магазин первое, что необходимо сделать — составить четкий план по расходам, где указаны приоритетные покупки, рассказала NEWS.ru инвестор Татьяна Волкова. По ее мнению, такой лайфхак позволит избежать импульсивных покупок и переплат. Когда вы окажетесь в магазине, и у вас возникнет желание сделать эмоциональную покупку, обратите внимание на свой план и возвращайтесь к своему бюджету. Данный лайфхак убережет вас от ситуативных трат, — посоветовала Волкова.

Вторым действенным лайфхаком во избежание импульсивных покупок может стать стикер с фразой «А оно тебе надо?». Эксперт предположила, что такое напоминание моментально отрезвит и поможет спасти бюджет.

Второе: положите в телефон или прикрепите себе на видное место записку: «А оно тебе надо?». Это действительно работает. Когда возникает соблазн купить что-то незапланированное, взгляд на стикер отрезвляет человека, — заверила Волкова.

Также для дополнительной мотивации эксперт посоветовала мысленно представлять, что сэкономленные деньги пойдут «в фонд крупных покупок». Так воздержаться от незапланированных трат будет гораздо проще, считает Волкова.