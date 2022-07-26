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общество

Инвестор объяснила, как не переплачивать в магазинах

Фото Инвестор объяснила, как не переплачивать в магазинах
Фото Инвестор объяснила, как не переплачивать в магазинах

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Инвестор Волкова посоветовала составлять списки и расставлять приоритеты покупок, чтобы избежать лишних трат в продуктовых.

Перед походом в продуктовый магазин первое, что необходимо сделать — составить четкий план по расходам, где указаны приоритетные покупки, рассказала NEWS.ru инвестор Татьяна Волкова. По ее мнению, такой лайфхак позволит избежать импульсивных покупок и переплат.

Когда вы окажетесь в магазине, и у вас возникнет желание сделать эмоциональную покупку, обратите внимание на свой план и возвращайтесь к своему бюджету. Данный лайфхак убережет вас от ситуативных трат, —

посоветовала Волкова.

Вторым действенным лайфхаком во избежание импульсивных покупок может стать стикер с фразой «А оно тебе надо?». Эксперт предположила, что такое напоминание моментально отрезвит и поможет спасти бюджет.

Второе: положите в телефон или прикрепите себе на видное место записку: «А оно тебе надо?». Это действительно работает. Когда возникает соблазн купить что-то незапланированное, взгляд на стикер отрезвляет человека, — заверила Волкова.

Также для дополнительной мотивации эксперт посоветовала мысленно представлять, что сэкономленные деньги пойдут «в фонд крупных покупок». Так воздержаться от незапланированных трат будет гораздо проще, считает Волкова.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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