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«Искитимцемент» подводит производственные итоги первого полугодия 2022 года

Фото «Искитимцемент» подводит производственные итоги первого полугодия 2022 года
Фото «Искитимцемент» подводит производственные итоги первого полугодия 2022 года

Фото: АО Искитимцемент

За период с января по июнь АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») произвело 528 тыс. и реализовало 515 тыс. тонн цемента –на 6% и 5% соответственно больше, чем за шесть месяцев 2021-го.

Основным трендом для рынка Сибири в первом полугодии 2022-го стало повышение спроса на бездобавочные высокомарочные цементы. Также росла востребованность сепарированной и палетированной продукции.

В настоящее время в ассортименте АО «Искитимцемент» – десять видов портландцементов, в том числе «дорожные», выпуск которых освоен с учетом «Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», предусматривающей увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране до 50%. В январе–июне доля «дорожных» цементов составила 7% от общего объема произведенной заводом продукции (37 тыс. тонн). Предприятие готово в любой момент увеличить их выпуск в случае ускорения темпов строительства цементобетонных дорог в регионе.

В структуре сбыта предприятия сохраняется высокая доля ЦЕМ I 42,5Б, используемого при изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве. За шесть месяцев 2022 года произведено 223 тыс. тонн цемента данного вида, что составляет 42% от общего объема выпущенной продукции. Востребованным остается также ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б: в первом полугодии 2022-го произведено 114 тыс. тонн такого цемента (22% от общего объема выпущенной продукции). На третьем месте по объему отгрузки – ЦЕМ 0 42,5Б. За отчетный период завод выпустил 67 тыс. тонн этого вида продукции (13%). Доля бездобавочных высокомарочных цементов в общем объеме готовой продукции, отгруженной клиентам, достигла 74%.

В первом полугодии потребители отдавали предпочтение нетарированному цементу: с начала года предприятие отпустило навалом 408 тыс. тонн продукции (79% от общего объема реализации). Еще 108 тыс. тонн стройматериала (21% от общего объема) продано в таре – бумажных мешках и «биг-бэгах». Кроме того, реализовано 53 тыс. тонн палетированного цемента – это 76% сбыта продукции в бумажной таре.

По железной дороге клиентам направлено 183 тыс. тонн цемента. Автотранспортом на стройплощадки вывезено 334 тыс. тонн, в том числе 133 тыс. тонн (40% от общего объема цемента, доставленного автотранспортом) доставлено покупателям цементовозами участка централизованной доставки АО «Искитимцемент».

«С учетом современной политической и экономической ситуации в мире, стране, высокой волатильности рынка мы ожидаем снижения объемов потребления цемента. По итогам года планируем произвести и реализовать порядка 1,15 млн тонн стройматериала, – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Сегодня основные задачи коллектива – выполнить в срок все производственные программы, ремонтные мероприятия и инвестиционные проекты, обеспечить клиентов высококачественной продукцией».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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