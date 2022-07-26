Из августовской пенсии вычтут 5570 рублей: кому готовиться к худшему

Freepik.com

Юрист Ирина Сиваков сообщила, что пожилых граждан могут лишить части пенсии. Такое решение было принято Верховным судом. Вычет может начаться уже в августе.

По словам юриста, данное решение было принято Верховным судом. Так как в высшую инстанцию обратился мужчина, который пожаловался на Пенсионный фонд России.

По словам мужчины, фонд отказывается удерживать из пенсии его должника более 20% от его ежемесячной выплаты. Истец считал, что вычитать из пенсии человека, который задолжал другому, можно 50 или даже 70%.

Но Пенсионный фонд сослался на приказ Минтруда, который запрещает взыскивать им из пенсий россиян более 20%, если документ поступает не от судебных приставов, а от самих граждан. Меж тем, Верховный суд уточнил, что такой запрет не имеет законной силы.

А списывать из пенсий лишь 20% ПФР может только в том случае, если решение об удержании вынесло само ведомство, например, в случае переплаты. В остальных же случаях взыскать можно и 50, и 70 процентов от общей ежемесячной суммы. Но второе относится к алиментам, а первое – как раз к случаю других задолженностей, о которых и говорилось в деле Верховного суда.

Поэтому теперь суд официально разрешил списывать из пенсий должников 50%. Но важно при этом понимать, что по закону после списания на счету пенсионера должна остаться сумма, равная прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Сейчас это 13 793 рубля. А средний размер пенсии после июньской индексации в России, по данным Минтруда, составляет 19 360 рублей.

Таким образом, из пенсий россиян уже в августе могут вычесть в среднем 5567 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что часть пенсионеров получит прибавку к пенсии с 1 августа. Какой части пенсионеров дадут больше денег, а также кто может лишиться пенсии в 2023 году.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.