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Как рассчитываются отпускные в 2022 году: за сколько дней до отдыха должны выплатить деньги

Фото Как рассчитываются отпускные в 2022 году: за сколько дней до отдыха должны выплатить деньги
Фото Как рассчитываются отпускные в 2022 году: за сколько дней до отдыха должны выплатить деньги

Freepik.com

Срок выплаты отпускных прописан в Трудовом кодексе РФ. В случае отклонения от него, россиянам грозит штраф в размере 50 000 рублей. В материале Сиб.фм мы расскажем о новых сроках выплаты отпускных в текущем году и о том за сколько дней сотрудник должен получить деньги.

Сроки выплаты денег

Фото Как рассчитываются отпускные в 2022 году: за сколько дней до отдыха должны выплатить деньги 2

Cрок выплаты отпускных – не позднее чем за три полных календарных дня до начала отпуска. Предельный срок выплаты отпускных отсчитывайте исходя из календарных дней. Если окончание срока выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, выплатить отпускные нужно накануне – в последний рабочий день. Но в Трудовом кодексе не запрещено выплачивать отпускные раньше (ч. 9 ст. 136 ТК). Оплатить отпуск нужно не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК). Но в Трудовом кодексе прямо не указано, в каких днях отсчитывать срок, поэтому исходить нужно именно из календарных.

Отпуск начинается с понедельника. Значит, отсчитываем от понедельника назад три полных рабочих дня. Это среда-пятница на предыдущей неделе. Соответственно, отпускные нужно выплатить не позднее вторника предыдущей недели. Если выплатить позднее вторника, то это уже нарушение.

Можно ли выплатить отпускные одновременно с заработной платой?

Фото Как рассчитываются отпускные в 2022 году: за сколько дней до отдыха должны выплатить деньги 3

Отпускные можно выплатить одновременно с зарплатой, если срок выплаты заработной платы у работодателя установлен не позднее чем три календарных дня до начала отпуска сотрудника. Если срок выплаты заработной платы позднее, одновременная выплата несет за собой риски штрафов.

Отпуск оплачивают в установленные сроки – не позднее чем за три дня до его начала. Но можно выплатить и раньше. Трудовой кодекс это не запрещает. А вот зарплату нужно выплачивать не реже чем каждые полмесяца, как того требует статья 136 ТК. Трудовая инспекция вправе оштрафовать организацию за нарушение на сумму до 50 000 руб.

Можно ли выплатить отпускные позже, если сам работник не возражает против такой задержки?

Фото Как рассчитываются отпускные в 2022 году: за сколько дней до отдыха должны выплатить деньги 4

Нет, работник не вправе своим решением отменить требование Трудового кодекса. Противоречивая ситуация складывается, если работник по личным причинам просит срочно предоставить отпуск вне графика. Руководитель хотел бы пойти навстречу и отпустить подчиненного незамедлительно, если обстоятельства требуют того. Но тогда будет нарушено требование ст. 136 ТК РФ, за что работодателя могут оштрафовать по ст. 5.27 КоАП РФ.

Напомним, что Минтруд опубликовала полный производственный календарь нерабочих дней. Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 46 тысяч рублей, а также как отразится на зарплатах переход на четырёхдневную рабочую неделю.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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