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общество

Клип Shaman «Я русский» за 4 дня набрал почти 3 миллиона просмотров

Фото Клип Shaman «Я русский» за 4 дня набрал почти 3 миллиона просмотров
Фото Клип Shaman «Я русский» за 4 дня набрал почти 3 миллиона просмотров

Фото youtube.com / SHAMAN

Песня «Я русский» исполнителя Shaman стала хитом YouTube в первые четыре дня после премьеры.

За четыре дня после премьеры песни «Я русский» клип набрал 2,7 млн просмотров в YouTube. Авторство принадлежит исполнителю Ярославу Дронову, который выступает под творческим псевдонимом Shaman.

В первые же сутки после премьеры 22 июля 2022 года клип «Я русский» посмотрели более миллиона пользователей, трек занял лидирующую позицию на вкладке YouTube «В тренде». Вечером 25 июля количество просмотров клипа приблизилось к трем миллионам.

Музыку и слова к песне написал сам исполнитель композиции, режиссером клипа стала Алина Верипя. Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, родился в 1991 году в Новомосковске в музыкальной семье, пишет портал ZabNews. В 2013 году он занял третье место в шоу «Фактор А», а в 2014 году – уже второе место на шоу «Голос».

К слову, в 2022 году Shaman выпустил трек «Встанем» 23 февраля, за день до начала спецоперации на Украине. Сейчас у клипа уже больше 20 миллионов просмотров на YouTube.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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