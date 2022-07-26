Медик рассказал, какие заболевания можно получить во время купания

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Отоларинголог Зайцев предупредил о риске заболеть пневмонией из-за купания.
Попадание воды при купании в дыхательные пути, а именно в трахею, бронхи и легкие, крайне нежелательно и опасно для организма, рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, в этом случае могут появиться характерные для пневмонии симптомы — повышение температуры, кашель, слабость, тяжесть в грудной области. Часто игры на воде, например, когда дети в шутку топят друг друга, заканчиваются больничной койкой.
Есть надгортанник, который препятствует проникновению всего чужеродного, кроме воздуха, в дыхательные пути. Не зря говорят: «Когда я ему, я глух и нем». Когда человек разговаривает во время еды, может попасть пища в дыхательные пути. То же самое во время купания. Если человек плывет, не разговаривая, то вряд ли что-то плохое с ним произойдет, максимум поперхнется водой или захлебнется, и вода попадет в желудок. Если это ребенок балуется или человек в состоянии алкогольного опьянения, то вода действительно может попадать в дыхательные пути. Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление на уровне трахеи, бронхов и легких. Это может привести к пневмонии. Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией в стационар, —
предупредил Зайцев.
Как отметил специалист, купаясь на водоемах и играя в какие-нибудь игры, нужно стоять по грудь в воде. В этом случае не будет риска попадания воды в глотку.
Ранее Зайцев рассказал, что отит ныряльщика может возникнуть не только у любителей подводного плавания или активных ныряльщиков, но даже у людей, предпочитающих спокойное купание. По его словам, причиной развития этого заболевания может стать длительное использование внутриканальных наушников. При этом самолечение такого отита грозит потерей слуха.
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